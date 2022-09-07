Üstel: Hem Başbakan hem de Parti Başkanı olarak yolumuza devam edeceğim

Üstel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün ani bir kararla Sayın Sucuoğlu, Genel başkanlıktan istifasını Parti Merkezimizdeki Genel Sekretere sundu. Bunun üzerine Genel sekreterimiz partinin yetkili kurullarını topladı. Yapılan toplantılarda değerlendirmelerimizi yaptık. Birlik ve beraberlik içinde kurultaya gitme kararı aldık. En erken zamanda kurultayımızı gerçekleştiriyoruz.

Sucuoğlu'na kararından dolayı teşekkür ederim. Yrın Sucuoğlu bir ameliyat geçirece, geçmiş olsun dileklerimi de sunuyorum.

Parti Meclisi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda Pazar günü kurultayımızı yapacağız ve hemen ardından önümüze bakacağız.

Önümüzde yerel seçimler var ve partinin bütünlüğü önemli. Ben kurultayın ardından hem Genel Başkan hem de Başbakan olarak yoluma devam edeceğim.