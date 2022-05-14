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Üstel: Hükümet olarak çiftçiye desteklerimiz artacak

Başbakan Ünal Üstel, 14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:24
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Üstel: Hükümet olarak çiftçiye desteklerimiz artacak

Üstel mesajında ; "Başbakan Ünal Üstel, KKTC Akdeniz coğrafyasından Dünya'ya açılacak tarımsal bir kapı olacaktır" dedi.

Üstel'in açıklamaları şu şekilde:

Çiftçilerimiz, Ülkemizin ekonomik yönde kalkınması ve refah düzeyinin artmasından tutunda sofralarımıza kadar ulaşan her türlü sebze ile meyvenin üretiminde alın teri dökerek bizlere ulaşmasını sağlayan ve bu yolda yoğun emek sarf eden emekçi kesimlerin başında gelmektedir.

Ülkemizin bir ada ülkesi olması hasebi ile bir kez daha görülüyor ki tarımsal ve Hayvansal üretimin önemi bu pandemi döneminde daha da anlaşılmıştır.

Tarım ve hayvancılık alanında ''Milli Üretime'' dayalı bir yol izleyerek dışa bağlı olmadan gelişen, büyüyen KKTC için son derece önem arz etmektedir.

Bu yönde ülkemizde çiftçiye ve üreticiye verilen önemin arttırılması, ürettikleri ürünlerin hak edildiği şekilde tüketim pazarlarına ulaştırılması, KKTC tarım ve hayvancılığının gelişmesi konusunda büyük gelişim sağlanacaktır.
Türkiye'den gelen suyun en kısa zamanda ülke genelinde sulama kanallarının tamamlanması ile birlikte sadece Kıbrıs'ta değil Akdeniz coğrafyasından Dünya'ya açılacak tarımsal bir kapı olacaktır. Hükümet olarak tarıma, hayvancılığa, çiftçiye yönelik desteklerimiz bu yönde artarak devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tarlada, bağda, bahçede hayatımızın her evresinde ihtiyacımız olan ürünleri alın teri ile toprağı yoğurarak sofralarımıza ulaştıran tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum.

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