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Üstel:  Hükümetimiz verdiği sözü yerine getiriyor

 Başbakan Ünal Üstel, hükümetin 01.01.2011 tarihinden itibaren kamuya giren 47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışanların mağduriyetlerini gidermek amacı ile barem düzenlemesi yapıldığını ve yapılan barem düzenlemesi ile birlikte barem cetvellerine artış yapılacağını açıkladı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 12:34
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Üstel:  Hükümetimiz verdiği sözü yerine getiriyor



 Başbakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

 Kamuda görev yapan ve ‘47/2010 Kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi’ yasasına tabii olan kamu çalışanlarının (barem 1’den 11’e kadar) aylık maaş ve ücret tutarlarının gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde düşük kaldığı gerekçesi ile yeniden düzenlenmesi yönüne gidilmiştir.

Yapılan düzenleme ile barem 1,2,3,5,6,7,9,10’da olan kamu çalışanlarına brüt 800 TL, barem 4, 8 ve 11’de olan kamu çalışanlarına da brüt 200 TL artış yapılmıştır.

Yasa tasarısının geçmesiyle kamu çalışanlarının baremlerine göre maaşlarına brüt 800 TL ile 200 TL artış yapılacak

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