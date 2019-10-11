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Üstel İngiltere'de

Üstel, İngiltere’deki tur operatörleriyle bir araya geldi.

11 Ekim 2019 Cuma 16:47
Üstel İngiltere'de

Londra’da temaslarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’deki tur operatörleriyle bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs turizminin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda tur operatörlerinin görüşleri de alındı.

Üstel, bu yıl özellikle İngiltere pazarında dijital medya ve sosyal medya reklamlarına ağırlık verdiklerini kaydederek, “Ulaşım, tanıtım ve reklam alanında atılan adımlar sayesinde 2020 yılında turizm sektörü rahatlayacak” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda, turizmciler özellikle ulaşımdaki sıkıntılara değindi, geçmiş yıllarda tanıtım ve pazarlamanın ihmal edildiğini savundu. Tur operatörleri ayrıca yeni bir hava yolu şirketi kurulmasının da şart olduğuna dikkat çekti.

ÜSTEL: “6 İLÇEYİ AYRI AYRI TANITACAĞIZ”

Ülke turizminin İngiltere bacağının güçlenmesi için Londra’da temaslarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, uçuş maliyetlerinin pahalılığını farkında olduklarını söyledi ve bilet fiyatlarının aşağıya çekilmesi için Ankara’da bir takım girişimlerde bulunduklarını anımsattı.

Larnaka Havalimanı’nı kullanarak ülkeye gelen turistler olduğunu da hatırlatan Üstel, Larnaka’dan ülkeye gelen turistlerin Rumların propagandasına maruz kaldığını söyledi.

Kurulması muhtemel havayolunun kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirilmesi ve İngiltere’de bulunan iş adamlarının da bu oluşumda yer alması gerektiğini dile getiren Üstel, “Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Bu yıl özellikle İngiltere pazarında dijital medya ve sosyal medya reklamlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Üstel, bakanlığın web sitesinin yenilendiğini, İngiltere’de en çok okunan 50 gazetenin internet sitelerine reklam verdiklerini de kaydetti.

Turizm Bakanı, bu reklamların 2020 nisan ayına kadar devam edeceğini dile getirerek, ulaşım, tanıtım ve reklam alanında atılan adımlar sayesinde 2020 yılında turizm sektörünün rahatlayacağını söyledi.

Üstel, bu yıl Kuzey Kıbrıs’ın 6 ilçesini de ayrı ayrı tanıtacaklarını dile getirdi.

Ünal Üstel, İngiltere’den gelen yolcuların eskiden olduğu gibi uçak değiştirmeden adaya gelmesi için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Tur operatörleri ile yapılan görüşmenin ardından Kıbrıslı Türk iş insanlarına yönelik resepsiyon veren Üstel, ülke ekonomisine büyük katkıları buluna turizm sektörüne herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

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