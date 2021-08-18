Üstel: İnsanlar aşı merkezlerine gelmiyor

BAHAR SANCAR / ÖZEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak sağlıktaki son durumu değerlendirdi.

“İnsanlar aşı merkezlerine gelmiyor”

Ülkede aşılamada şu an hiçbir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Üstel, “Türkiye’ye ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne zaman istesek aşı gönderiyorlar. Ancak depolarımızda aşı olmasına rağmen insanlarımız aşı merkezlerine gelmiyorlar. Özel hastanelerimizde de aşılama yapılıyor. Aşılamada yaşı 12’ye çektik ve ona göre de aşı getirdik. Şu anda 5 ilçede de aşı yapılıyor. Herkes yüz yüze eğitimin başlamasından yana. Ailelere sesleniyorum: Lütfen çocuklarımızı bu merkezlere götürüp aşı olmalarını sağlayalım” dedi. Pandemi merkezinde 60 hasta yattığını kaydeden Üsten, hastaların yüzde 80’inin aşısız olduğunu da sözlerine ekledi.

“38 MERKEZDE AŞI YAPILIYOR”

12 yaşa kadar olan çocukların Yakındoğu Hastanesi’nin tüm ilçelerdeki merkezlerde aşılanabileceğini kaydeden Üstel, “Mevcut aşı merkezlerimizde yoğunluk olmaması için çocuklarımızı bu merkezlere yönlendirdik” şeklinde konuştu.

KKTC’de bugün 38 merkezde aşı yapıldığını aktaran Üstel, “Her hafta Türkiye’den aşılarımız geliyor ancak aşıya olan ilgi ve talep azaldı. Her türlü aşıyı yapıyoruz. Aşılarla birlikte bağışıklık sistemi güçlenir. Ağustos ayında yüzde 70 oranında aşılamayı hedefliyorduk ancak toplumumuzun henüz yüzde 47’si aşılandı. Belli ki eylül ayı sonuna doğru yüzde 70’i bulacağız” dedi.

“ÜNİVERSİTELERDE AŞI MERKEZLERİ KURDUK”

Geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitimin bir türlü başlayamadığını aktaran Üstel, hedeflerinin Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını söyledi. KKTC’ye gelecek üniversite öğrencilerinin aşılanması hakkında da açıklama yapan Üstel, “Amacımız dışarıda olan öğrencilerimizi de adamıza getirmektir. Bütün üniversitelerde aşı ve merkezleri oluşturduk. Yurt dışından gelen öğrencileri eğer aşıları yoksa okula girişte onu aşılayacağız. Hedefimiz aşısız insan bırakmamak” dedi.

“HEMŞİRE SIKINTISI YAŞIYORUZ”

Şu anda 15 hastanın yoğun bakımda olduğunu kaydeden Üstel, “Hemşire sıkıntısı yaşıyoruz. 3 hemşire ile çevirmeye çalışıyoruz. Maliye bakanıyla hemşire alımı için görüşme yaptık. En az 20 hemşire daha almamız lazım. Filyasyon ekiplerinde azalma var. Mağusa’ya, Girne’ye ve Güzelyurt’a takviye yapamıyoruz” dedi.