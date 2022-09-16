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Üstel: Kablo ile elektrik getirmek öncelik hedefim

Başbakan Ünal Üstel, şu anda önceliğinin Kıb- TEK’in enerji üretim sistemlerinin tamamen değişmesi gerektiğini söyledi.

16 Eylül 2022 Cuma 10:36
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Üstel: Kablo ile elektrik getirmek öncelik hedefim


Buhar tribünlerinin işlevlerini yitirdiğini, var olan jeneratörlerin yüzde 50 kapasite ile çalıştığını söyleyen Başbakan, şu anda hızlı bir çalıştay yaparak önceliklerini belirleyeceğini ve yatırım için harekete geçileceğini söyledi. Bu şartlarda en ucuz üretimin AKSA tarafından yapıldığını söyleyen Başbakan, “AKSA, hem Rum tarafından hem de Kıb- TEK’ten daha ucuza üretim yapıyor. Gelinen durum maalesef budur” dedi.

Üstel, nihai hedefin Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi olduğunu, bu niyetini Türkiye yetkilileri ile de paylaşacağını anlattı. Üstel, “Elbette kablo ile elektrik gelince kurulu enerji üretim gücümüzü kapatmayacağız. İhtiyat olarak üretim sistemlerimiz hazır olarak duracak” ifadesini kullandı.

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