Üstel, Kamu-İş heyetini kabul etti

Serdaroğlu, Bakan Üstel’in sorunlara karşı duyarlılığı ve kabulü için teşekkür ederek, kendisi aracılığı ile sıkıntıların çözülmesi yönünde adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Serdaroğlu, ülkenin sağlık sektöründeki amiral gemisi olarak nitelediği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmetlerin gerek teknik personel, gerekse hastabakıcı eksikliği nedeniyle durma noktasına geldiğini, sıkıntının aşılması için hükümetten destek beklediklerini belirtti.

Personelin yoğun çalışma saatleri, ek mesailerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle verimli olamadıklarını vurgulayan Serdaroğlu, işlerin niteliğine göre geçici işçi istihdamı talep ettiklerini açıkladı.

Serdaroğlu, Acil Durum Hastanesi’nde de personel açısından eksikliklerin bulunduğunu, önümüzdeki kış aylarında vakaların artması gibi konularda endişe yaşadıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, her zaman diyalogdan yana olduklarını vurgulayarak, sorunlara çözüm bulmak için istişare etmenin önemli olduğunu söyledi.

2020 yılından beri pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de sıkıntılar yaşandığını, uzun bir kapanmanın ardından, yeniden açılımlar olmasına karşın ekonomik sorunlar bulunduğunu, ancak sağlığın her şeyin başında geldiğini belirtti.

Üstel, bu süreçte sağlığa personel anlamında belli bir sayıda takviye yapıldığını, bu istihdamların temaslı ve pozitifleri takip eden filyasyon ekiplerinde görevlendirildiğini söyledi.

Özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda yaşanan personel eksikliği konusunda yaşanan sorunları Başbakan ve Maliye Bakanı ile yeniden görüşeceklerini belirten Üstel, sağlıkta sıkıntıları aşmanın görevleri olduğunu, bazı kararlar almadan önce Kamu-İş’in istişare etmek için gelmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.