Üstel: Kamu Reformu'nu gerçekleştireceğiz!

ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel, Belediyeler Reformu'nun ardından Kamu Reformu'nu da hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda katılığı sabah programında konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kamu Reformu'nu da hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

"Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğiz ve halkımıza doğru hizmeti vereceğiz" diyen Üstel, amaçlarının popülizm olmadığını vurguladı.

Kamu Reformu dışında, Girne-Alsancak yolunun tamamlanması, Girne-Çatalköy yolu için adım atılması, Girne Hastanesi'nin tamamlanması ve Ercan Devlet Havalimanı yeni terminal binasının vatandaşın hizmetine girmesinin öncelikleri olduğunu kaydeden Üstel, yılmadan çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

"Bu hedeflerden asla şaşmayacağız ve bir bedeli varsa ödeyeceğiz" diyen Üstel, 'birlik ve beraberlik zamandır, dayanışma zamandır, biz bu günleri birlikte atlatacağız ve bu düştüğümüz kötü durumdan kurtulacağız' diye konuştu.