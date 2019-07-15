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Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Üstel’in yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Turizmin, ülke ekonomisine gelir getiren 3 sektörden biri olduğunu belirten Atan, geçmiş yıllarda da ayni görevi yürüten Üstel’in konulara vakıf olduğunu vurguladı.
Atan, bakanlığın teşkilat yasasında bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu da dile getirerek, yeni dönemde işbirliği içerisinde çalışma arzusu içinde olduklarını söyledi. 

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise Kamu-Sen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halkın yararına icraatlar yapma gaylesiyle göreve geldiklerini belirtti. 

Üstel, 2019 yılının ekonomi açısından çok iyi geçmediğini de belirterek, 2020 yılının hem ülke, hem de turizm açısından daha iyi geçmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Göreve gelir gelmez turizm paydaşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket etmek için karar aldıklarını söyleyen Üstel, işbirliği içerisinde sıkıntılara çözüm üreteceklerini kaydetti.

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üstelKamu-SenüyeHaberKıbrıs
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