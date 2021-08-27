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Üstel: “Karar, ben yurtdışındayken alındı”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel isyan etti...

27 Ağustos 2021 Cuma 10:57
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Üstel: “Karar, ben yurtdışındayken alındı”

Sağlık Bakanı Üstel, kendisinin yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun, testlerin ücretli olması yönünde karar ürettiğini ifade ederek, “Testler ücretli olursa insanlar test yapmayacak, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak… Böylesi mi daha iyi?” diye sordu.

Üstel, “Bu şekilde devam edersek insanlar test yapmaya gitmeyecek, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak böylesi mi daha iyi? Yoksa daha çok test ve tarama yaparak ülkenin kapatmadan, daha iyi bir noktaya götürmek. Böyle bir gidişat olursa okulların açılması zora girecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası / Haberin Tamamı İçin: https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n390524-saglik-bakani-ustelden-ucretli-test-yorumu-karar-ben-yurtdisindayken-alindi

Son Güncelleme: 27.08.2021 11:02
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