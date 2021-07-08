Üstel: “Kararlar güncelleniyor, test yaptırmayanlar kapalı alanlara giremeyecek”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, artan vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Program sunucusu Altıner’in, artan vakalarla ilgili “kötü durum” yorumuna “Kötü diye bir şey yok, olabilir 100’leri göreceğiz” şeklinde yanıt veren Bakan Üstel, “Bulaş yayılmadan önünü nasıl alabiliriz diye uzun bir süredir çalışmalarımız sürüyor. Hem sağlık çalışanlarımız hem de polisimiz büyük özveriler gösteriyor. Fakat öte yandan da bu virüs, dünyada mutasyona uğramaya devam ediyor” dedi.

Üstel, Delta varyantının, diğer mutasyonlara oranla daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana, halk sağlığını korumak ve ekonomik çarkları çevirmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Üstel, “Ekonomik çarkları çalıştırmak için de çalışma hayatını insanımıza kazandırıyoruz” dedi.

“BU HASTALIK DÜNYADA DA ÜLKEMİZDE DE GEÇMEDİ”

“Bu hastalık dünyada da ülkemizde de geçmedi” diyen Üstel, “Bu nedenle, bu virüsle, kurallarına uygun bir şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

18 -40 YAŞ ARASINDA AŞIYA OLAN İLGİ AZALDI

Gelinen noktada, 18 ile 40 yaş arasındaki vatandaşların bir kısmının aşı olmaktan kaçındığını, aşıya olan ilginin azaldığını aktaran Bakan Üstel, “Aşı olmayan vatandaşlarımıza her gün aşı olmaları yönünde çağrı yapıyorum. Artık randevu almadan, hangi merkeze gidilirse gidilsin, aşı yaptırılabiliyor” dedi.

“AŞILAMADA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 12 YAŞA İNECEĞİZ”

Aşıya ilginin azaldığını yineleyen Üstel, aşılanan insanlarda semptomların çok daha düşük geçtiğini ifade ederek, “Aşılama oranı düşüyor. Birinci dozda 235 bin rakamını yakaladık. Önümüzdeki hafta 12 yaşa ineceğiz. 12 yaş üstündeki inşalarımızı aşılmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

“18 – 40 YAŞ ARASINDA CİDDİ BİR BULAŞ VAR”

18 – 40 yaş arasında ciddi bir bulaş olduğunu tekrarlayan Üstel, “Bu ne demek? Eğlence sektöründe, kurallara uymuyoruz. Biz çağrılar yapmaya devam edeceğiz. Medyanın da aynı çağrıları yapmasını istiyoruz. Sektör temsilcileri kurallara uymalı” dedi.

“DAHA FAZLA DENETİM TALEP ETTİK… ALLAH BİZİ BİR DAHA KAPATTIRMASIN”

“Ülkeyi bir kez daha kapatmamak adına bu tedbirleri alıyoruz” diyen Üstel, dün Polis Genel Müdürü ve belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve “daha fazla denetim” talebinde bulunduklarını kaydederek, “Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, hem işveren hem çalışan hem de kuralı ihlal edenlere artık cezalar uygulayacağız. Bu hastalığın yayılmasını başka türlü önleyemiyoruz. Ülkeyi kapatmamak için bunu yapmalıyız. Allah bizi bir daha kapattırmasın” dedi.

“PANDEMİ HASTANESİNDE 56 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR, ÇOĞU AŞILI”

Pandemi Hastanesi’nde şu an tedavi gören hasta sayısının 56 olduğunu açıklayan Üstel, “Bu hastalarımızın büyük bir kısmı aşılanmış, durumları iyi. Yoğun bakımda ise 101 yaşında bir hastamız var” bilgilerini paylaştı.

“TEST YAPMAYANLAR, KAPALI ALANLARA GİREMEYECEK”

Sağlık Bakanlığı olarak uzun zamandır QR Kod Uygulaması üzerinde çalıştıklarını, son 15 gündür Maliye’nin gerekli bedeli hazırlamasını beklediklerini ifade eden Üstel, bu uygulama sayesinde Avrupa ve Türkiye’deki sistemlere entegre olunacağını ifade etti.

Üstel bu kapsamda, test yaptırmayan kişilerin kapalı alanlara giremeyeceğini vurguladı.

“KARARLAR GÜNCELLENİYOR”

Üst Komite kararlarını bugün güncelleyeceklerini aktaran Üstel, “72 saat önce yapılan PCR ya da 48 saat içerisinde yapılmış antijen testle kapalı alanlara girilmesi şartı getiriyoruz” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası - Ertuğrul Senova

Haberin tamamı için: https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n384648-unal-uste-kararlar-guncelleniyor-test-yaptirmayanlar-kapali-alanlara-giremeyecek