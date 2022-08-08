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ÜSTEL KARARLI!

Başbakan Ünal Üstel Bakanları ile birlikte Güzelyurt çıkarması yaptı. Üstel, Güzelyurt’tan tüm KKTC’ye net mesajlar verdi…

08 Ağustos 2022 Pazartesi 07:48
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ÜSTEL KARARLI!
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ÜSTEL TAVİZSİZ KONUŞTU… Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’tan önemli mesajlar verdi. Üstel, “Halkı düşünmeyen, bireysel çalışan, yanlış yapan, kamu kaynağına göz diken kim varsa, ister bakan, ister bürokrat, isterse kamu görevlisi, kimsenin gözünün yaşına bu güne kadar bakmadım, görev sürem içerisinde de kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi.

PİYASALAR UCUZLAYACAK MI?... Başbakan Üstel, yakıt fiyatlarında göreceli bir düşüş sağladıklarını anlatarak, “Bu alanda fiyatların aşağıya çekilmesi ile birlikte, piyasada da ucuzlama bekliyoruz. Biz bir taraftan iş insanlarına bu çağrıyı yaparken, diğer taraftan da denetim alanında devletin tüm imkânlarını seferber edeceğimizi vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

ELEKTRİKTE İNDİRİM GELİYOR… Üstel, Kıb- Tek yönetimi ve ilgili bakanlıklara iki konuda talimat verdiğinin altını çizerek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik ücretlerinde indirim sağlayacağız” dedi. Dünya genelinde enerji üretim hammaddesinin akaryakıt olduğunu anımsatan Üstel, “Adım adım fiyatları takip ediyoruz. Her indirim, mutlaka faturalara yansıyacak şekilde tedbir alıyoruz” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK… Yapılan çalışmalarla ilgili bileği veren Üstel, asgari ücrette vergi dilimlerinin iç içe geçmesi nedeniyle bir vergi ortaya çıktığını belirterek, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Bunun için de maliye bakanı arkadaşımız başta olmak üzere, görevli arkadaşlarıma talimat verdim. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadesini kullandı. 

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