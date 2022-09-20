Üstel: Kıb-Tek Raporu hazır, Sayıştay raporunu bekliyorum

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt alımı ihalesi hakkında da konuşan Başbakan Üstel, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun KIB-TEK raporu hazır. Sayıştayın raporunu bekliyorum. İki raporu birden savcılığa göndereceğim” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji tedarikinde sıkıntılar yaşandığına işaret eden Başbakan Üstel, ihale yasasında da bazı sorunlar olduğunu söyledi...

Üstel, “Artık en ucuz veren kimse ona vereceğiz. 2 buçuk milyon olan teminatı 8 milyon ’a çıkarıyoruz. 12 bin ton yakıtı getirip bizim depomuzda bekletecekler. 150 bin ton gelmezse, teminata el koyacağız” dedi…

Konuya ilişkin bir kararname çıkarılacağını da söyleyen Başbakan Üstel, KIB-TEK içerisinde çalışmayan personel olması durumunda yine değişiklikler yapacaklarını dile getirdi, “Doğruyu yapmayacaksa gidecek” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, sorunun 2016 yılından beri devam ettiğini aktardı ve, “Benim elimde sihirli değnek yok… Ancak haftaya Perşembe veya Cuma günü bu iş bitecek diye düşünüyorum” dedi…

BRT