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Üstel: “Kıbrıs Türk halkı varoluşunda şehitlerimiz canlarını verdi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı, Sağlık eski Bakanı Ünal Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınlandı. Vatan toprakları uğruna canları pahasına savaşan ve şehitlik mertebesine ulaşmış kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

21 Aralık 2021 Salı 16:06
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Üstel: “Kıbrıs Türk halkı varoluşunda şehitlerimiz canlarını verdi”
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Dt.Ünal Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği adına ne kadar önemli olduğunu bugünlerde daha çok hissediyoruz. Elbette bizler için vazgeçilmez olan garantörlük hakkından ve devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Özgür ve bağımsız bir yaşam için kutsal vatan toprakları uğruna şehit düşen kahraman ecdadımızın savaşçılarını andığımız bu günlerde , manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, tarih boyunca varoluş ve  bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türk halkı  hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul, etmedi  kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini söyledi.

Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen ve Kıbrıs Türklerinin hafızalarında acı iz bırakan 21 Aralık mücadelesi ve şehitlerinin, Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefiyle giriştikleri bir soykırım hareketinin ilk uygulaması olduğunu belirten Üstel, “Geçmişi unutmadan, bizden sonraki neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.  

Son Güncelleme: 21.12.2021 17:22
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