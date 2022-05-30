Üstel KKTC'den ayrıldı

Hükümetin kurulmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirecek olan Başbakan Üstel’i Ercan Havalimanı’ndan GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışisleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun, İcişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile askeri ve sivil yetkililer uğurladı.



Başbakan Üstel’e, Ankara ziyaretinde hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik ediyor.



Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak olan Başbakan Ünal Üstel, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.



Başbakan ve beraberindeki heyet temaslarını tamamlamasının ardından Çarşamba günü KKTC’ye dönecek.