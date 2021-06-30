Üstel: KKTC’de kalp ameliyatları en iyi şekilde yapılıyor

Yangın sonrası zarar gören Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün Kadın Doğum Blümüne taşınması ile boşalan alan, yenilenerek Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanesi ve yoğun bakım servisine dönüştürülüyor.

Sağlık Bakanı Ünsal Üstel, Hastaneyi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında Bakan Üstel’e eşlik eden Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, yangın sonrası hastanenin hızlı bir şekilde kendini yenilediğini ancak çeşitli sebeplerle bu alanın düzenlenemediğini belirtti. Özyılkan, hükümetin desteği ile bölümü daha iyi hizmet verecek şekilde açmayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, inşaası devam eden alanın Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nün beyni olacağını kaydetti.

Tüm dünya ile birlikte KKTC’de de kalp hastalıklarının artış gösterdiğine dikkat çeken Bakan Üstel, ülkede açık kalp ameliyatlarının tüm sıkıntılara rağmen en iyi şekilde yapıldığını söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün uzun süredir tek ameliyathane ile çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini veren Üstel yeni açılacak bölüm ile iki ameliyathaneye daha kavuşacağını kaydetti.

Son bir buçuk yıldır Covid-19 salgını ile mücadele edildiğini, sürecin ülke ekonomisinde daralmalara neden olduğunu da belirten Sağlık Bakanı, bu yüzden bu tarz projelerin ertelendiğini ancak sağlığın herşeyin önünde olduğunu söyledi.

Bakan Üstel, Kültür Dairesi’nin katkıları ile Hastanede açılan serginin de çok anlamlı olduğunu belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.





