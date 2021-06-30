Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

Üstel: KKTC’de kalp ameliyatları en iyi şekilde yapılıyor

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl çıkan yangında zarar gören Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde yenileme çalışmaları yapılıyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:38
63 Okunma
Üstel: KKTC’de kalp ameliyatları en iyi şekilde yapılıyor

Yangın sonrası zarar gören Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün Kadın Doğum Blümüne taşınması ile boşalan alan, yenilenerek Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanesi ve yoğun bakım servisine dönüştürülüyor.

Sağlık Bakanı Ünsal Üstel, Hastaneyi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında Bakan Üstel’e eşlik eden Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, yangın sonrası hastanenin hızlı bir şekilde kendini yenilediğini ancak çeşitli sebeplerle bu alanın düzenlenemediğini belirtti. Özyılkan, hükümetin desteği ile bölümü daha iyi hizmet verecek şekilde açmayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, inşaası devam eden alanın Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nün beyni olacağını kaydetti.

Tüm dünya ile birlikte KKTC’de de kalp hastalıklarının artış gösterdiğine dikkat çeken Bakan Üstel, ülkede açık kalp ameliyatlarının tüm sıkıntılara rağmen en iyi şekilde yapıldığını söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün uzun süredir tek ameliyathane ile çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini veren Üstel yeni açılacak bölüm ile iki ameliyathaneye daha kavuşacağını kaydetti.

Son bir buçuk yıldır Covid-19 salgını ile mücadele edildiğini, sürecin ülke ekonomisinde daralmalara neden olduğunu da belirten Sağlık Bakanı, bu yüzden bu tarz projelerin ertelendiğini ancak sağlığın herşeyin önünde olduğunu söyledi.

Bakan Üstel,  Kültür Dairesi’nin katkıları ile Hastanede açılan serginin de çok anlamlı olduğunu belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.

 
        
  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi
Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi
Çantadan uyuşturucu çıktı
Çantadan uyuşturucu çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim