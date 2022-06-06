Üstel kürsüyü terk etti!

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Hükümetin icraat ve reform hükümeti olduğunu vurgulayan Üstel, yasaların 1921’de geçtiğini ve iyileştirme yapılmak amacıyla yeniden Meclis gündemine geldiğini kaydetti.

'Yasaların içindeki bazı kelimelerde haklı olabilirsiniz ama biz bu yasaları güncellemek ve iyileştirmek zorundayız’ diyen Üstel, bu söyleminin ardından muhalefetin sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Üstel bunun üzerine kürsüyü terk etti.

Bunun ardından Töre yine ivediliği oylamak isteyince, Erhürman’ son söz vekilindir’ diyerek tepki gösterdi ve ivedilik istemini oylatmayacaklarını söyledi.