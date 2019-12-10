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Üstel: "Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunu kaldırın"

Üstel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 71. yıldönümü çerçevesinde açıklama yaptı.

10 Aralık 2019 Salı 15:49
Üstel: "Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunu kaldırın"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, seyahatin en önemli insan haklarından biri olduğuna dikkat çekerek, dünyaya, “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması, seyahat özgürlüğünün verilmesi ve direkt seferlerin başlatılması” için çağrıda bulundu.

Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 71. yıldönümü çerçevesinde açıklama yaptı.

Üstel, haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması konusunda hükümetin mücadelesini her platformda artırarak sürdüreceğini de bildirdi.

(BRT/MAIL)

Son Güncelleme: 10.12.2019 15:55
Anahtar Kelimeler:
AmbargoUlaşımKıbrısKuzeyüstel
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mehmet 2019-12-10 16:46:53

yahu bos konusmalari birakin simdiki seferler aktamali olmasina ragmen fiyatlari goruyorsunuz direk ucs olsa fiyatlar ne olur acaba boyle daha iyidir

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