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Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu

Sağlık Bakanlığı, Lapta Sağlık Merkezini geliştirmek içi girişim başlattı.

30 Nisan 2021 Cuma 13:18
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Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün Sağlık Bakanlığı ve Planlama İnşaat Dairesi teknik ekipleriyle Lapta Sağlık Merkezine giderek, incelemede bulundu.

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyük, ziyarette, merkezi geliştirmek için hazırladıkları projeye destek verenlere teşekkür etti.
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, bölgenin büyüğmesine parallel ihtiyaçlarının arttığını ifade etti.Ataser, merkezin geliştirilmesi yönünde çalışmaları için bakan Üstel’e teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel de Lapta Sağlık Merkezini genişletmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Turizmin ve otellerin en yoğun olduğu bölgeler olan Lapta ve Alsancak’ın , her geçen gün gelişmeye devam ettiğini , nüfusun hızla arttığını ifade eden Üstel, yaz aylarında nüfusu 40 bine dayanan bu iki beldeye hizmet veren sağlık merkezinin genişletilmesi , genişletilmesi ve yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgede, sağlık hizmetlerinin , 24 saat esasında verilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Üstel, bu kapsamda,teknik ekipleirn hazırlayacağı rapor ışığında, mevcut binanın yenilenerek geliştirileceğini ayrıca ek binayla merkezin büyütüleceğini anlattı.

Fiziki çalışmanın tamamlanmasıyla, merkezdeki doktor ve hemşire sayısına da takviye yapılacağını kaydeden Üstel, Alsancak Mare-E monte Yardım Derneğinin, merkeze ultrasound bağışının ulaşmasının ardından burada bir kadın doğum uzmanının da görevlendirileceğini söyledi. Bakan Üstel, merkezinyeni şekliyle en kısa sürede tamamlanacağına inanç belirtti.
        
        
 

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