Üstel: Limanlardaki çevre kirliliği konusunda çalışmalar başladı

Yarım kalan projelerin, daha ileriye götürülerek sonlandırılması için çalışacağını ifade eden Üstel, turizm acentelerinin ödemelerinin yapılması için girişimlerin başlatıldığını, bu ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Çevre konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Üstel, sürekli atık sistemi konusundaki projenin ileriye götürülmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını ve en erken zamanda bunun sonlandırılacağını belirtti.

Mavi kart uygulaması çalışmalarının da devam ettiğini belirten Üstel, bunun sonuçlarının en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Katı atıkların muhafazası konusuna da değinen Üstel, bütün bunların bir yerde toplanıp, çevreye zarar vermeden imha edilmesi konusunda bir proje üzerinde çalıştıklarını ve kısa bir süre sonra projenin en azından yüzde ellisinin Temmuz ayında faaliyete sokulabilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Üstel, Girne Antik Limanı’nın Turizm Bakanlığı, Turizm Limanı’nın ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunduğunu anımsatarak, bu limanlardaki çevre kirliliği konusunda ise gerekli çalışmaların yapılmaya başladığını söyledi.

Lefke bölgesinde atıl durumda olan konakların turizme kazandırılması konusunda yapılan çalışmalara da işaret eden Üstel, Lefke’de özel ilgi turizminin geliştirilebilmesi için bir takım stratejik çalışmaların da başlatıldığını anlattı.