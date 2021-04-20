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ÜSTEL: “MAYIS AYINDA YENİ AÇILIMLAR YAPACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ada TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

20 Nisan 2021 Salı 09:48
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ÜSTEL: “MAYIS AYINDA YENİ AÇILIMLAR YAPACAĞIZ”

GÜNDEM KIBRIS

Ev karantinası açılımı konusunda açıklamalarda bulunan Üstel, “Bu ülkede evi olan tüm herkes, bizim kriterlerimize uyarsa, ev karantinasına gidebilir. Mayıs ayında daha çok açılımlar yapacağız, Mayıs ayında. Belli bir miktar elimizde elektronik bileklik var. Önlemleri bırakmadan bunları gevşeteceğiz. Şu anda ufak tefek sıkıntılar oldu. Onları da dayanışma ile aşmış olduk. Şu ana kadar büyük bir rahatsızlık yaşadığımız yoktur. Yavaş yavaş bu halkayı genişleteceğiz. Bir yandan da aşılanmayı süratle yapacağız ki, toplumumuzun büyük bir çoğunluğu daha aşılansın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelSağlık Bakanı
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