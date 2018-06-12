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Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"

Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan nisap sorunu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, hükümeti daha sorumlu davranmaya davet etti.

12 Haziran 2018 Salı 16:43
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"

Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin iki günden beridir nisap sorunu nedeniyle yasama görevini yerine getirememesinin tek sorumlusunun hükümet olduğunun altını çizdi.

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“Ülkemizde, hükümetin yönetimdeki zafiyetinden kaynaklanan birçok giderilmesi ve görüşülmesi gereken konu var iken, yine hükümetin sorumsuz tavrından dolayı nisabı sağlayamayarak iki günden beridir toplanamayan Meclis’in toplanamamasının sorumlusu olarak muhalefetin gösteriliyor olması kabul edilir değildir” diyen Üstel, “Meclis’in toplanabilmesi için gerekli olan nisabı sağlamak, hükümetlerin sorumluluğundadır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, hükümetin yönetimdeki zafiyetlerinin sonucunda ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “hükümet, yönetimsel zafiyeti ve tecrübesizliği sonucunda ortaya çıkan sorunları, başka mercilere mal etmesi bir gelenek halini almıştır. Medya kurumları ile başlayan bu gelenek, kamu personelinin %60’ının verimsiz olduğu noktasına taşınmış, şimdilerde ise 2 günden beridir nisap yetersizliği nedeniyle Meclis’in açılmamasının sorumlusu olarak muhalefet gösterilmeye çalışılmıştır. Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetlerin sorumluluğundadır” dedi.

Üstel, “Yapılması gereken onca iş varken, Meclis’in tatile girmesine kısa bir süre kalmışken, hükümetin Meclis’i çalıştıracak iradeyi ortaya koyamaması düşündürücü olduğu kadar, bu sorun üzerinden demagoji yaparak sorumluluğu muhalefete yüklemeye çalışması, 4’lü koalisyonun geldiği son durumu açık bir biçimde ortaya koymaktadır” dedi.

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