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Üstel, Oktay'la görüşüyor!

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da bir araya geldi.

31 Mayıs 2022 Salı 12:48
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Üstel, Oktay'la görüşüyor!

Görüşme, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alıyor.

Oktay, Başbakan Üstel'i görüşme öncesi kapıda karşıladı.

Görüşmede, TC- KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Eylem Planı içerisinde yer alan bazı önemli maddelerin görüşülmesi bekleniyor.

Üstel-Oktay ikili görüşmesinin ardından, Üstel'e eşlik eden hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görüşmeye katılacak.

Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

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