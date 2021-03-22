Üstel: Pozitif hemşire sayısı 7’ye yükseldi

Ünal Üstel katıldığı programda, ülkede vaka sayılarının yüksek olmadığına dikkati çekerek vatandaşların maske hijyen ve sosyal mesafe kurallarında daha hassas davranmasını istedi.

Üstel, “Halen daha sokaklarda maskesiz gezen, sosyal mesafeye uymayan insanlar var” şeklinde konuştu.

“Bakanlar Kurulu’nda, kurallara uymayanlara yönelik cezaları yükseltme kararı aldıklarını belirten Üstel, bu kararı Meclis’e sunacaklarını ve ivedilik almayı hedeflediklerini kaydetti.

Alınan kararlarla, turizmi hareketlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Üstel, “Önce iç turizmi, sonra aşılı turizmi, son olarak da çift PCR’lı turizmi açmayı hedefliyoruz. Bunun için takvimlendirme hazırlıyoruz” dedi.

Ev karantinası konusuna da değinen Üstel, bileklik uygulamasıyla ilgili Başbakanlığın çalıştığını, bilekliğin mali konularıyla ilgili Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Nisan ayının ilk haftasında uygulamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Üstel, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Pandemi Hastanesi’ndeki hizmeti ayırdıklarını da belirterek, Pandemi Merkezi’nde 54, serviste ise 51 kişinin tedavi gördüğünü kaydetti.

Yoğun bakım servisine 64 yatak daha eklemeyi düşündüklerini de kaydeden Bakan Üstel, yoğun bakımda tedavi gören 3 kişinin entübe durumda olduğunu söyledi.

Bakan Üstel, 5’i Acil Durum Hastanesi ve 2’si Ayaktan Tanı Merkezi’nde olmak üzere koronavirüse yakalanan hemşire sayısının toplam 7’ye yükseldiğini Bakan Üstel, temaslıların izole edildiğini belirtti.

BRT





