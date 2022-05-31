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Üstel, protokolün hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi

Başbakan Ünal Üstel, 2022 yılı İktisadı ve Mali İşbirliği Protokolüne dikkat çekerek, "Anlaşmadaki hususların en erken zamanda hayata geçmesi için hükümetimiz tüm gayreti gösterecektir” dedi.

31 Mayıs 2022 Salı 18:49
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Üstel, protokolün hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi

Başbakan Ünal Üstel, TC-KKTC arasında 14 Nisan tarihinde imzalanan anlaşmanın KKTC’nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olduğunu dile getirerek, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü”nde yer alan hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetin azami gayret göstereceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan olmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Anavatan Türkiye’ye yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a daveti için teşekkür etti.

Üstel, TC-KKTC arasında 14 Nisan tarihinde imzalanan ve KKTC’nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü”nde yer alan hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetin azami tüm gayreti göstereceğini kaydetti.

Dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik kriz ile Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve pandeminin yarattığı sıkıntıların tüm ülkeleri olduğu gibi KKTC’yi de olumsuz etkilediğini, ülkenin ekonomisinin daraldığını ve mali gelirlerin azaldığını kaydeden Üstel, “Bu zor günlerde, geçmişte olduğu gibi, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuş ve Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir” dedi.

- “Anlaşma ile Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam standartlarının daha ileriye götürülebilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için gerekli imkanlar sağlamıştır”

KKTC, ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu gibi bu yıl da imzalanan Anlaşma ile Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam standartlarının daha ileriye götürülebilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için gerekli imkanların sağladığını belirten Üstel, bu imkanlarla, hükümetin, yapısal sorunları aşmaya yönelik ihtiyaç duyulan somut adımları atacağını ve devam etmekte olan ekonomik reform ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Üstel, “Anavatanımızdan aldığımız maddi ve manevi destek ile Kıbrıs Türk Halkı’nın refah ve mutluluğunu sağlamak sorumluluğuyla, ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturarak mali gelirlerimizi artırarak harcamalarımızı azaltmaya yönelik gerekli düzenlemelerin yıl sonuna kadar süratle tamamlanması ve Kıbrıs Türk Halkı’na daha iyi yaşam şartları sağlanması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Anlaşma’nın hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

Son Güncelleme: 31.05.2022 19:40
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