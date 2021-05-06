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ÜSTEL: “SAĞLIKTA POLİTİKA OLMAZ… "

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, mecliste konuşma yaptı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:20
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ÜSTEL: “SAĞLIKTA POLİTİKA OLMAZ… "

Üstel konuşmasında , “sağlıkta politika olmaz” söylemini yineleyerek, birlik beraberlik içinde çalışılırsa sorunların çözüleceğini kaydetti.
Doğruları söylemeye devam edeceğini, bakan olduğu günden beri herkesle istişare içinde olduğunu ve hekimlerin sorunlarıyla bire bir ilgilendiğini belirten Üstel, 2017 yılından beri çözülemeyen kadro sorununu  bir ayda çözmüş olmalarının hata olamayacağını söyledi.
Üstel, bugün kadroların gittiğini, ek mesai ücretlerinin kalanlarının da ileriki günlerde ödeneceğini belirtti.
Bakan Üstel, ilk günden beri PCR testlerini arttırma yoluna gittiklerini ve 10 binlere çıkardıklarını da hatırlatarak, pandemi sürecinde tüm dünyanın dengesini kaybettiğini, KKTC’de de ekonominin daralmasının çok normal olduğunu, sıkıntıların da normal olduğunu anlattı.
En iyisini yapmaya çalıştıklarını, bundan sonra da bunun için çabalayacaklarını belirterek, antijen testlerinde ülkedeki tüm laboratuvardan da hizmet almayı hedeflediklerini söyledi.
Aşının istedikleri hızda olmadığını ama sistemin çalıştığını anlatan Üstel, eldeki aşılar bitene kadar devam edeceklerini ifade etti.
Üstel, bugüne kadar 140 bin Türkiye’den, 20 bin Güney’den aşı geldiğini hatırlatarak, aşıların aksamadan gelmesi halinde bu sürecin hızlanabileceğini kaydetti.

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