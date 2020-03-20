Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel son günlerde Salamis Otel’de artan Covid-19 vakalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Salamis Otel’de karantina altında tutulan turistlerin sağlığıyla yakından ilgilendiklerini ve gerekli her türlü tedbiri birlikte aldıklarını açıkladı.

Koronavirüs vakasının ülkemizde artma ihtimalinin olduğunu belirten Bakan Üstel, “Komşumuzda da vaka sayısı her gün artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise Pazar gününe kadar karantinada olan hastaların durumu belirlenmiş olacak” dedi.

Karantina altındaki otel ve turistlere ilişkin açıklama yapan Bakan Üstel, “Salamis Otel’de gerekli önlemler alınmıştır. Turistler kendi odalarında gerekli tedbirler alınarak kalıyor.

800 turistimiz var ve onlarda bu durumdan rahatsız oluyorlar. 800 kişiye 80 kişi hizmet veriyor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorluklar yaşıyorlar. En azından üç öğün yemek desteği vererek yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Artan vakalarla ilgili halkımızın panik yapmamasını istiyoruz.

800 turist içerisinde aynı uçakla gelen 140 kişi var ve bu ekibi üç gruba ayırdık. Birinci grup şu an vakalarında çıkmış olduğu risk grubuydu. İkinci grupta ise düşük risk gözlemliyoruz. Üçüncü grupla ilgili bir sıkıntımız yok.

Birinci gruptaki turistler ilk vakanın görüldüğü grupta olan turistlerdir. Bakanlık olarak bu grupların ikamesini belli mesafelerde tutuyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın ekipleri oldukça dikkatli ve sıkı şekilde kontrollerini yapıyor ve kurallara uyulmasını sağlıyor.

Pazartesi gününe kadar ortaya çıkacak olan vakalar çıkacak ve Pazartesi günü karantina sona erecek. Pozitif olan vakaları zaten Sağlık Bakanlığı hemen müşahede altına alıyor.

Pazartesi gece yarısından sonra pozitif olmayan turistleri uçakla ülkelerine geri göndereceğiz. Halkımızdan çıkan vakalarla ilgili panik yapmamalarını, herşeyin kontrolümüz altında olduğunu ve süreci çok yakinen takip ettiğimizi bilmelerini isterim. Pazartesi gününe kadar zaten çıkacak olan vakalar çıkacak ve karantina süresi sonlanmış olacaktır” dedi.

Ülkede hafta sonundan sonra rahat bir nefes alınacağını belirten Üstel, “Karantina sürecinin bitmesinin ardından her şey rayına oturacak. Karantinaya alınması gereken kişiler ülkede kalarak karantinaya alınacak. Sonucu negatif çıkanlar ise charter uçuşlarla ülkelerine geri gönderilecekler. Bu hafta sonuna kadar bir çok şey belirlenecek ve rahat bir nefes alacağız” dedi.

Bakan Ünal Üstel, sosyal medyada dolaşan Karantina otellerindeki turistlerin serbest bir şekilde dolaştığı görüntülerin eski görüntüler olduğunu şu an için kesinlikle böyle bir şey bulunmadığını da ayrıca ifade etti.

“33 VAKAMIZ VAR VE SAĞLIK DURUMLARI İYİ”

Bakan Üstel, “KKTC’de 33 koronavirüs vakamız var. Fakat durumları iyi ve süratle iyileşmeye gidiyor. Hiçbir hastamız solunum cihazı desteğine ihtiyaç duymamakla beraber hastalık durumları da ağır seyretmiyor. Endişe edilecek bir durum yok ancak önlemler belirlenen kurallara göre alınmalı. Alacağımız önlemler sayının artmaması için çok önemli...”