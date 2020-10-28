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ÜSTEL: “SEÇİM YASASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve “Bizim doğal zenginliklerimiz, tarihimiz vardır. Buraya her gelen turist kumar oynamaya gelmez. Öğrenciler vardır, o öğrencilerin aileleri vardır” dedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:52
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ÜSTEL: “SEÇİM YASASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Ünal Üstel, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve “Bizim doğal zenginliklerimiz, tarihimiz vardır. Buraya her gelen turist kumar oynamaya gelmez. Öğrenciler vardır, o öğrencilerin aileleri vardır” dedi.

Üstel projeleri konusunda da şunları söyledi:

“Ben göreve gelirsem ve hükümeti kurarsak, açılım yapacağız. Bu ilk işimiz olacak. İkinci adım da ekonomiyi nasıl ayağa kaldıracağız. Üçüncüsü de bankalarla oturup konuşacağız, nasıl daha radikal önlemler alabilirizi değerlendireceğiz”

Türkiye ile iyi ilişkiler kuracağını da söyleyen Üstel, “Bizim Türkiye’den başka dostumuz yoktur. Biz de iyi ilişkilerimizi geliştireceğiz. Adanın genelinde yaşayan tüm esnafı da düşünüyoruz. Bir kere ülkeye istikrar gelecek. Bu da anlayışlı bir manifesto etrafında olur ancak. Muhalefet partilerinin de oturup, fikirlerini dinleyeceğiz” dedi.

Seçim Yasası’nın gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Üstel, “Barajın oturup değerlendirilmesi lazım. Ama bu nazik dönemde, tüm siyasi partilere de ihtiyacımız var” dedi.

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