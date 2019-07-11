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Üstel: Sektörün güçlü bir Restorancılar Birliği’ne ihtiyacı var

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:22
Üstel: Sektörün güçlü bir Restorancılar Birliği’ne ihtiyacı var

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım kabul sırasında yaptığı konuşmada, Bakan Ünal Üstel’e yeni görevinde başarılar dilerken, sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.
Otellerden sonra en çok iş ve aş sağlayan sektör olduklarını dile getiren Kayım, turizm açısından restoranların öneminin büyük olduğunu belirtti.

Kayım, gelişen ve büyüyen sektörde taleplerin artması ile sıkıntılarında arttığını ve Res-Bir olarak restoranların denetimleri konusunda tam yetkili olmadıklarını söyledi.

Kayım, Restorancılar Birliği yasasında bazı boşluklar olduğunu bu nedenle yasada tadilat yapmaya başladıklarını söyleyerek, Bakan Üstel’den destek talebinde bulundu.

Bakanlıkla birlikte işbirliği halinde çalışmak istediklerini vurgulayan Kayım, Res-Bir olarak turizme daha fazla katkıda bulunmak istediklerini de söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise kabulde yaptığı konuşmada, turizm sektörünün tüm paydaşları ile bir bütün olduğunu ifade etti.

Restorancılar Birliği yasasının iyileştirilmesi için katkıda bulunmak ve destek olmak istediklerini de söyleyen Üstel, denetim, sağlık ve hijen anlamında sektörün güçlü bir Res-Bir’e ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.
Gastronomi turizminin gelişmesi, Kıbrıs Türk kültürü ve mutfağının tanıtılması anlamında bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Üstel, kültürel tatların yurt içi ve yurt dışı turizm tanıtımlarında büyük önem arz ettiğini söyledi.
Akdeniz bölgesindeki en lezzetli ve en uygun fiyatlı mutfağa sahip olduğumuzu da anlatan Üstel, kültürel değerlerimizi korumak ve gençlere aşılamak için bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Restorancılar Birliği’nin sıkıntılarını gidermek için gerekli kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelerek çalışmalar yapacaklarını söyleyen Üstel, ilerki günlerde tekrardan Res-Bir ile detaylı bir toplantı yapacağını da ifade etti.

(BRT/MAIL)

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