Üstel: Sendikaların feryadı yersiz...

ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel, hedeflerinin ülkedeki belediye sayısını ilerleyen dönemlerde 6'ya düşürmek olduğunu kaydetti.

Günün sonunda hedef 6 belediye

Başbakan Ünal Üstel, BRT'de katıldığı programda Belediyeler Reformu Yasası'nı ve bu bağlamda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkemizin tüm dünyayla birlikte kötü bir dönemdem geçtiğine vurgu yapan Üstel, bu dönemde ülkeyi bölme çalışmalarının bir işe yaramaycağını, şu anki gidişatın tehlikeli bir hal aldığını kaydetti.

Vatandaşlarımıza doğruları söylemek zorundayız

"Vatandaşlarımıza doğruları söylemek zorundayız' diyen Üstel, yanlışlarını dinlemeye ve onları düzeltmeye de hazır olduklarını vurguladı.

Programda Belediyeler Reformu Yasası'na da değinen Üstel, Yasasının insafsızca eleştirildiğini ancak yasayla ilgili çalışmaların 2008 yılında başladığını hatırlattı. Şu an yasayla ilgili tartışmaların tamamen siyasi olduğunu belirten Üstel, 'bu yasayı tamamen biz yapmadık' diye konuştu.

Tüm İçişleri Bakanları'nın bu yasada emeği var

Üstel, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

" Geçmişte İçişleri Bakanlığı yapan tüm arkadaşların arşivlerinden alıp toparladık biz bu yasayı. Her partiden arkadaşın bu yasa üzerinde emeği vardır. Biz gelin eksiklerimiz varsa komitede düzeltelim dedik. Komite gerekli çalışmaları yaptı, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Muhalefet eleştirdi, gerekli yerlerde önerilerini sundu. Bu arada Yasayla ilgili çalışmalar Haziran sonuna yetişmeyeceğinden ve seçimi yapamayacağımızdan seçim tarihini de Kasım 27'ye aldık."

Hedef günün sonunda 6 belediye

18 Belediye ile 27 Kasım'da seçime gidileceğini vurgulayan Üstel, yola çıkarken esas hedefin 6 ilçe, 6 bucak 12 belediye olduğunu vurguladı. Üstel bir sonraki seçime 12 hatta, 6 belediye ile gidilebileceğini vurguladı

Komite toplantılarında muhalefetle yoğun bir anlaşamazlık yaşadıklarını kaydeden Başbakan Üstel, muhalefetin 27 Kasım seçimlerine 28 belediye ile gitmek istediğini, diğer 4 yıllık dönemde yasayla ilgili gerekli çalışmaların yapılarak, bir sonraki seçime yeni yasayla gitmek istediklerini vurguladı.

Bunun mümkün olmadığının altını çizen Üsteli, 'muhalefet ile anlaşamadık ve yollarımız ayrıldı' dedi.

Sendikaların feryadı yersiz...

Komite çalışmaları sırasında sendikaların tutumunu da eleştiren Üstel, sendikaları toplantılara çağırdıklarını ve içlerinin rahat olması için her türlü tavizleri verdiklerini kaydetti.

Üstel, şunları söyledi:

"Çalışanların özlük haklarına dokunulmayacak, çalışanlar durdurulmayacak dedik. Belediyeleri güçlendireceğiz. Biz bu güvenceyi verdik. Hatta 'ne isterseniz yazın getirin o metini aynen koyacağız' dedik. Bunları dedik ama baktık gördük hala dışarıda bağırırlar. Amaç ülkeyi yıpratmaktır, amaç siyasidir. 51/95 dediler, ona da tamam dedik. Çalışmalara başladık. En fazla 5-6 toplantı daha o da hazır olacak gerekirse Meclis yine olağanüstü toplanacak ve bu yasa geçecek. 27 Kasım'dan önce bu yasa da garanti. Bunların hepsinin olacağını sendikalara söyledik.

Gelin bundan sonraki süreçte birlikte hareket edelim

"Başbakanlık dönemimde halkı rahatlatacak icraatlara imza atacağım" açıklamasını hatırlatan Üstel, bu icraatların ilkinin Belediyeler reformu olduğunu vurguladı. 'Halkın ilk önce iyi hizmet alması gerekiyor' diyen Üstel, bazı konularda popülizm yapılmaması gerektiğini beliretek, 'gelin bundan sonraki süreçte birlikte hareket edelim' dedi.

Halkımız bu günleri yaşamamalıydı...

Belediyeler Reformu'nun Meclis'te görüşüldüğü birleşimde muhalefetin Meclis kürsüsünü işgal ettiğini de hatırlatan Üstel, "bakın eksiğimiz olabilir muhalefet yapabilirsiniz ama kimsenin meclisi bugüne kadar işgal ettiğini görmedik. Halkımız bunu yaşamamalıydı, görmemeliydi. bazı sancılar olabilir normaldir. Bu sancıları gidermek de iktidarların görevidir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygımız sonsuz

Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygılarının sonsuz olacağını da dile getiren Üstel, 27 Kasım'da seçime gidilmezse ülkenin kaosa sürükleneceğini de vurguladı.