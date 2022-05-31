Üstel, sosyal medyada tartışılan “fuzuli gider” söylemine açıklık getirdi

Hükümetin kurulmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, üst düzey temaslarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, ortak basın toplantısında dile getirdiği ve sosyal medyada konu olan “giderlerin azaltılması” söylemine ilişkin BRT muhabirinin sorusu üzerine bunun bakanlıklardaki fuzuli giderlerin azaltılması anlamını taşıdığını maaş kesintisi ve hayat pahalığı verilmemesiyle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlar ile Maraş konusu Ankara’da en üst düzeyde ele alındı.

Hükümetin kurulmasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Ankara’ya gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile başbaşa görüşme yapan Üstel, Oktay ile birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Uzun soluklu görüşmelerin ardından ise Oktay ile Üstel ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, iki önemli başlık öne çıktı. Türkiye’nin KKTC ekonomisine desteği ve Kıbrıs konusundaki politikanın devamı yönünde Türkiye’nin desteği yinelendi.

Türkiye tarafından, 40 milyon dolar değerinde iki mobil elektrik santralinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesi kararı alındı.

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre bu santraller hem mazot hem gazla çalışacak olup acil enerji ihtiyacı doğduğunda kullanılacak.

Öğrenilen bir diğer bilgiye göre Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için blokeler kısa sürede verilecek böylelikle piyasa canlanacak, ayrıca 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait turizm teşvikleri ödenmeye başlanıldı.