Üstel: "Sosyal Uyum merkezini açıyoruz"

Üstel'in açıklaması şu şekilde:

Birleşmiş Milletler'in Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak ilan ettiği bugünde bu konuda bilincin ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz.

Günümüzde dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşan uyuşturucu madde bağımlılığı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı ve geleceği için büyük tehdit oluşturmaktadır. Maddeye başlama yaşları düşerken, bağımlılıklar kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik anlamda büyük zararlar vermektedir. Bağımlılıklarla mücadele etmek için önce sorunu kabul etmek ve tedavi olmak için destek mekanizmalarına başvurmak en önemli adımdır.

Her ülkenin uyuşturucu ile mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamuoyunun iş birliğiyle yürütmesi gerekir. Bizler Hükümet olarak, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyor, bu mücadelede tüm taraflarla işbirliği içerisinde yürümeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum genelinde mücadelenin desteklenmesi ve farkındalığın artırılması için başta Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü tüm proje ve çalışmalara elimizden gelen tüm desteği ve katkıyı ortaya koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu bağlamda en güncel girişimlerimizden biri ise yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Sosyal Uyum Merkezidir.



Bu duygu ve düşüncelerle, herkesin risk altında olduğu bu konuda toplumun tüm kesimlerini bilinçlenmeye, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için mücadelemizin bir parçası olmaya çağrıyorum. Bu mücadeleye baş koymuş fedakarca hizmet verenlere de bu vesileyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum.