Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Flaş Haber
Sennaroğlu'ndan acil duyuru!
Kapat

Üstel: "Sosyal Uyum merkezini açıyoruz"

Başbakan Ünal Üstel, 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele günü nedeniyle mesaj yayımladı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 20:02
0 Okunma
Üstel: "Sosyal Uyum merkezini açıyoruz"
banner48

Üstel'in açıklaması şu şekilde:

Birleşmiş Milletler'in Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak ilan ettiği bugünde bu konuda bilincin ve farkındalığın artırılmasına dikkat çekme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz.

Günümüzde dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşan uyuşturucu madde bağımlılığı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı ve geleceği için büyük tehdit oluşturmaktadır. Maddeye başlama yaşları düşerken, bağımlılıklar kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik anlamda büyük zararlar vermektedir. Bağımlılıklarla mücadele etmek için önce sorunu kabul etmek ve tedavi olmak için destek mekanizmalarına başvurmak en önemli adımdır.

Her ülkenin uyuşturucu ile mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamuoyunun iş birliğiyle yürütmesi gerekir. Bizler Hükümet olarak, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyor, bu mücadelede tüm taraflarla işbirliği içerisinde yürümeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum genelinde mücadelenin desteklenmesi ve farkındalığın artırılması için başta Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü tüm proje ve çalışmalara elimizden gelen tüm desteği ve katkıyı ortaya koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu bağlamda en güncel girişimlerimizden biri ise yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Sosyal Uyum Merkezidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, herkesin risk altında olduğu bu konuda toplumun tüm kesimlerini bilinçlenmeye, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için mücadelemizin bir parçası olmaya çağrıyorum. Bu mücadeleye baş koymuş fedakarca hizmet verenlere de bu vesileyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı
BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı
Yaklaşık 600 bin ağaç yandı
Yaklaşık 600 bin ağaç yandı
“İyilik Festivali”nin geliri Kemal Saraçoğlu’na…
“İyilik Festivali”nin geliri Kemal Saraçoğlu’na…










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim