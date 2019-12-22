Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...

Üstel: Tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettik

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettiklerini vurguladı.

22 Aralık 2019 Pazar 17:18
Üstel: Tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettik

Yazılı açıklama yapan Bakan Üstel, Kuzey Kıbrıs’ta günümüzün bilinçli turistlerine sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmak için politikalar geliştirdiklerini vurguladı.
Dünyada her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağın yaşandığına işaret eden Bakan Üstel, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken küresel bir sektör konumunda olduğunun altını çizdi.

Günümüzde 1,3 milyardan fazla gezginin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini belirten Üstel, “Günümüzde Dünya turizm gelirleri 1,2 trilyon doları aştı. Değişen çağ kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiği gibi, yine kendi arzını da doğal olarak oluşturmaktadır. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla iç dinamiğe ve çeşitliliğe sahip olan turizm ayak uydurmak zorundadır” dedi.
Üstel, tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettiklerini vurguladı.
Turizmde tercih edilmeyi başarmış diğer ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs’ın da değişen turist profiline ulaşmak için dijital çağın imkanlarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyleyen Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını İngiltere’nin kategoride trafiği en yüksek ve saygın dijital platformunda tanıtıldığını aktardı.

Üstel, yapılan ve devam eden tanıtımların ilk iki ayında 2.4 milyonun üzerinde görsel gösterim, 190 binin üzerinde de video izlenmesine ulaşıldığını vurguladı.
Global istatistikler de atıfta bulunan Bakan Üstel, 2018’de internet trafiğinin yüzde 52’sinin mobil cihazlarla sağlandığını söyledi, “Bu ve bunun gibi verilere bakıldığında ülkelerin dijital reklamcılık ile hedef kitlelerine ulaşma konusunda hem bütçe hem de marka bilinirliği açısından avantaj elde edebilecekleri ortaya çıkıyor” dedi. ..

Karşılıklı etkileşim temelinde İngiltere’de yapmaya başladıkları dijital reklamlar sayesinde hızlı geri bildirimler aldıklarına işaret eden Bakan Üstel, “Aldığımız geri bildirimleri değerlendiriyoruz ve yeni stratejiler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs’ta günümüzün bilinçli turistlerine sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmak için politikalar geliştirdiklerini söyleyen Üstel, “Gerek geleneksel olarak sürdürdüğümüz pazarlama faaliyetlerimiz, gerekse de İngiltere’de devam eden dijital pazarlama çalışmalarımız Almanya, Belçika, Hollanda, Finlandiya ve Norveç gibi hedef ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilerek ve gelişerek devam edecektir” dedi.

Üstel, bu çalışmaların katkısıyla turist sayısını daha da artıracaklarına ve bu sayede başta turizmciler olmak üzere, ülke genelindeki esnaf ile halkın yüzünü güldüreceklerine inandığını sözlerine ekledi…

BRT/TAK

Anahtar Kelimeler:
Tanıtımünal üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13’üncü maaşlar yarın ödeniyor
13’üncü maaşlar yarın ödeniyor
Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim