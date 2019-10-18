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Üstel: Tanıtım kampanyaları artırılacak

Turizm Bakanı Ünal Üstel BRT’de yayınlanan 45+ programına katılarak, turizmle ilgili yapılan çalışmaları ve temaslarını değerlendirdi .

18 Ekim 2019 Cuma 14:21
Üstel: Tanıtım kampanyaları artırılacak

2019’da turizmde bir düşüşün söz konusu olduğunu söyleyen Üstel, 2020’de bunun önüne geçmek için Türkiye’den turizm paydaşları ve sektör temsilcileriyle çeşitli istişare toplantıları yapılarak sorunların irdelendiğini söyledi.

Turizmin önünü açacak çalışmalara 2020 itibarıyla hız verileceğini belirtilen Üstel, 2020 bütçesi geçtikten sonra Turkiye’nin tüm illerine tanıtım kampanyaları başlatılarak, 85 milyona KKTC’yi ziyaret edin çağrısı yapılacağını söyledi.

Üstel, tanıtım açısından bugüne kadar yeterli olmayan dijital medyadaki reklamlara da bakanlık olarak hız verdiklerini söyledi.

Uçak biletlerinin pahalılığına da değinen Bakan Üstel, Türkiye’deki temaslarda konunun ele alındığını,küçük de olsa indirime gidildiğini söyledi.

“Bagaj hakları 15kg’den 20 kg’ye çekildi Öğrenci biletlerinde indirime gidildi” diyen Üstel,
2020 yılında seferlerin artırılmasıyla rekabet ortamının da artacağını bunun da bilet fiyatlarına iyi anlamda yansıyacağını söyledi.

Londra pazarında da bu yıl düşüş yaşandığını söyleyen Üstel, bunun da ulaşım sıkıntısından kaynaklandığını söyledi.

Girne Antik Limanla ilgili olarak ise Üstel, ocak ayı itibariyle oranın restorasyonuna başlanacağını, güzel bir projelendirmeyle bakanlık koruması altında olan limanın iyileştirileceğini söyledi.

Limandaki sahibi olmayan gemiler ile ilgili ihbar gönderildiğini söyleyen Üstel, konuyla ilgili ay sonuna kadar bakanlığa müracaat etmeyenlerin gemilerinin ay sonuna kadar devlet emlak ile işbirliğiyle kaldırılacağını da bildirdi.

Tersaneyi de oradan kaldıracağız diyen Üstel, çalışanları mağdur etmeden orasının da düzenleneceğini belirtti.

(BRT)

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üstelHaberKKTC
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