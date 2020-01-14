Üstel: Tanıtımlardan 3 milyon geri dönüşüm aldık

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Genel Kurulu’nda konuşan Ünal Üstel, Turizm Şurası’nda üretilen kararların önümüzdeki günlerde uygulamaya konacağını söyledi. Yaşanan istikrarsız dönemin geride kalması için çalışacaklarını söyledi. Turizm sektörümü halkımıza daha çok sevdirmek konusunda çalıştıklarını belirten Ünal Üstel, cari açığı kapatan en önemli sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğini belirtti. Bir çok sorun nedeniyle bu sektörün de bazı sorunlar yaşadığını kaydeden Üstel, geçmiş dönemlerde yaptıkları teşvik sistemi ile 30 destinasyon yaratıldığını belirten Üstel, 200 bin turist sayısından 700 bin sayısına geldiklerini ifade etti. Üstel, turizmi daha da ileriye taşımak için canla başla çalıştıklarını kaydederek 6 senede yaşanan istikrarsızlığın devamı olmaması için hazırlık yaptıklarını belirtti. Turizm Şurası’nın ilk kez yapıldığını ve 200 tane karar üretildiğini söyledi. Bu kararların şurada kalmayacağını söyleyen Üstel koydukları hedefin 2020-2030 dönemini kapsayacağını söyledi.

Üstel, tanıtımda bir ilki gerçekleştirerek Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Tanıtım filminin tüm Avrupa’da gösterileceğini belirten Üstel, KKTC’nin ne kadar güvenli bir yer olduğunun herkesin farkında olduğunu söyledi.

Dijital tanıtım adına yeni şeyler yaptıklarını belirten Üstel, İngiltere’deki tanıtımlardan 3 milyon geri dönüşüm aldıklarını kaydetti.