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Üstel : "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Erenköy Direnişi’nin 57'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:38
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Üstel : "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan barbarca saldırılarına karşı Erenköy halkı ile yüksek öğrenimlerini yarıda bırakıp vatan savunması için Kıbrıs’a koşan gençlerimiz ve  Mücahidlerimizin gösterdiği onur ve cesaret direnişi ile bir destan yazılmıştır. 

Kıbrıs Türk halkı, Erenköy’de olduğu gibi, nice fedakârlıklar sonunda bugün bağımsız ve egemen KKTC Devleti’ne sahiptir. 

Onur ve gururla kutladığımız Erenköy Direnişi’nin 57’nci  yıl dönümünde, Cengiz Topel’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anarım " 

Dt.Ünal Üstel 
Sağlık Bakanı

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