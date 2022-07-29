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Üstel, Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti

Başbakan Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti

29 Temmuz 2022 Cuma 14:53
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Üstel, Tümgeneral Topaloğlu’nu kabul etti
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Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik KuvvetleriKomutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı, GKK Kurmay Başkanı Albay Zafer Koca, ve Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.

Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli üçolayın; Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT)ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun yıl dönümü olan 1 Ağustos, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” olarak kutlanıyor.

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