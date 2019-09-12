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Üstel: Turizm sektörünün etkilenmesine fırsat vermemeliyiz

12 Eylül 2019 Perşembe 16:12
Üstel: Turizm sektörünün etkilenmesine fırsat vermemeliyiz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Çatalköy bölgesinde, askeri bölge içerisindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama ve ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Bakan Üstel, yaşanan talihsiz olayın nedenlerinin ve bir kez daha yaşanmaması için alınması gereken önlem ve tedbirlerin yetkili makamlar tarafından ele alınacağını, ancak şu an yapılması gerekenin, olayların sağduyu ve sorumluluk çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Şu anda güvenliği tehdit eder bir durumun olmadığını belirten Üstel,  vatandaşların, konu ile ilgili bilgi ve haberleri, yetkili ve güvenilir kaynaklardan elde etmelerinin önemine işaret etti.

Bakan Üstel, konunun çok hassas olduğuna dikkati çekerek, yaratılmak istenen provakasyona fırsat verilmemesi konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Böylesi olaylar karşısında halkın sağduyulu olması gerektiğini vurgulayan Üstel, “Öncelikle yaşadığımız bu olay sonrasında herhangi bir can kaybının, ciddi bir yaralanmanın olmaması sevindiricidir. Ancak sağduyudan uzak, provakatif bir biçimde, infial ve paniğe yol açacak söylemler, ülkemizde giderilmesi zor yaralar açabilecektir. Bu gibi durumlarda halkımızın birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, devletimizin tüm kurumları ile birlikte, sağduyulu ve akılcı yaklaşımlarla, ülkemizin lokomotifi olan turizm sektörünün etkilenmesine fırsat vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan talihsiz olayda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Bakan Üstel, “Tüm halkımıza ve yaşanan talihsiz olayda yaralananlara acil şifa ve geçmiş olsun dilleklerimi belirtirim. Gerek sosyal medya üzerinden paylaşım yapacak olan halkımız gerekse de olayı kamuoyu ile paylaşacak olan değerli medya kuruluşlarının, ülke turizminin geleceği ve gelişimi adına, sağduyulu davranmaya özen göstermelerinin çok önemli olduğunu belirtir, manüpilasyon ve provakatif yaklaşımlardan uzak durulmasını ülkem ve turizm sektörü adına rica ederim” dedi.

(BRT)

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ünal üstel
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