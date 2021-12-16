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Üstel: “Turizm ve eğitim sektörlerinin teşviklendirmek gerekiyor”

UBP Milletvekili adayı ve Sağlık Eski Bakanı Dt. Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

16 Aralık 2021 Perşembe 10:54
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Üstel: “Turizm ve eğitim sektörlerinin teşviklendirmek gerekiyor”
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili adayı ve Sağlık Eski Bakanı Dt. Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

“TURİZM VE EĞİTİM SEKTÖRLERİNİN TEŞVİKLENDİRMEK GEREKİYOR”

Üstel, “Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ve bu sıkıntılı günler yalnız ülkemizde değil. Dünyada da çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Dünya yeniden dizayn ediliyor. Ama biz ada ülkesi olmanın dezavantajlarını yaşıyoruz. Lokomotif sektörleri nasıl ayağa kaldırabiliriz bunların üzerinde durmamız lazım. Önümüzdeki yaz dönemini planlamamız lazım. İnsanların daha rahat ülkeye gelebilmesi için giriş kapılarını rahatlatmamız gerekiyor. Ama insanlarımızın sağlığını da göz önünde bulundurmamız lazım. Çok fazla işsiz insanımız var. Devletin elini uzatacağı insan sayısı sınırlı. Çünkü devletin gelirlerinde de ciddi azalma var. O yüzden radikal tedbirler alarak sürükleyici sektörlere ön plana çıkarmak gerekiyor. Turizm ve eğitim sektörlerinin teşviklendirmek gerekiyor. Turizmde de gerekli reklam kampanyaları ve ulaşımda bir rahatlama getirirsek 2021 de yaşadığımız sıkıntıları ardımızda bırakabiliriz. 2022’de turizmin kazanabilmesi için gerekli reklam kampanyalarını ve teşviklerini yapmamız gerekiyor.  Bütün bunlarla birlikte tarımcımız da hayvancımız da rahatlayamadı. 3-5 ay daha sıkıntılı zamanlarımız olacak. Kuracağımız hükümetle ateşten gömleği giyecek ve bu tedbirleri alarak ülkenin önünü açmak asli görevlerimizden biri olacak. Bu sayede de Güney’e gidecek olan iş gücünün önüne geçmiş olacağız. Güney’e gidecek iş gücünün önüne geçmek için hükümetin bazı teşvikler yapması gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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