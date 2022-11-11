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Üstel: "Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanmış olduğu diplomasi zaferidir"

Başbakan Ünal Üstel KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Üyeliğine kabul edilmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

11 Kasım 2022 Cuma 15:35
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Üstel: "Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanmış olduğu diplomasi zaferidir"



 “Başbakan Ünal Üstel, Kktc’nin Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci üyeliğine kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanmış olduğu diplomasi zaferidir” dedi.

Üstel’in yazılı açıklaması şu şekilde:

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini taçlandırma yolunda çok önemli bir adım olmuştur. Devletimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı ile ilk kez bir uluslararası örgüte gözlemci üye olmasını büyük bir gurur ve coşku ile selamlıyorum.

KKTC’nin gözlemci üyeliğinin kabulü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 77’nci BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında uluslararası topluma, Kıbrıs’da egemen iki eşit devlet olduğunu, adada uygulanan insanlık dışı ambargoların kaldırılmasının gerektiğini ve KKTC’nin resmen tanınması çağrısı yapmasının ardından, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesi, izlenen kararlı politikanın somut bir gelişmesidir.

KKTC’nin gözlemci üye olması ile birlikte  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti önemli bir diplomasi başarısı daha elde etmiştir. Bu gelişme tarihi bir gelişmedir ve Kıbrıs konusunda Türk tarafının izlediği egemen iki eşit devlet yaklaşımını güçlendirecek bir adımdır. Eminim ki bu başarıların arkası gelecektir. Bu başarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Başarının Türk Milletine hayırlı olmasını diledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabulü sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile birlikte bu tarihi gelişmenin yaşanmasını sağlamak için çalışan Türk diplomasisine, KKTC’ye yeni bir kapı açan tüm üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerini iletti.

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