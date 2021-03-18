Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
29'u yerel 37 pozitif vaka
Kapat

Üstel: Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Mart 2021 Perşembe 11:40
24 Okunma
Üstel: Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz

Çanakkale’de vatan toprakları uğruna canları pahasına savaşan ve şehitlik mertebesine ulaşmış Anavatan’ımızın kahraman evlatlarına Allah’tan rahmet dileyen Dt.Ünal Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özgür ve bağımsız bir yaşam için kutsal vatan toprakları uğruna şehit düşen kahraman ecdadımızın savaşçılarını andığımız bu günde, manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dt.Ünal Üstel, geçmişi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu yüce Türk ulusunun altın harfler ile yazılmış şanlı tarihinin her satırında, şehitlerin ayrı bir yeri ve büyük bir önemi olduğunu vurguladı.
Üstel, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini söyledi.

Üstel, Dünya tarihinde eşine rastlanılmayan Çanakkale Zaferi’nin, Türk askerinin yokluklar içerisinde imkansızı başardığı, vatan sevgisini en üst safhada ortaya koyduğu bir destan olduğuna dikkat çekerek, bu destanın her satırında insanlık onuru olduğunu kaydetti.

Dt.Ünal Üstel “Türk milleti, Çanakkale’de elde ettiği üstün başarı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatanı söz konusu olduğunda karşısında hiçbir engel tanımadığının mesajını açık bir şekilde vermiştir” dedi.
Çanakkale’de verilen mücadelenin Kıbrıslı Türkler için her zaman ilham kaynağı olduğunu hatırlatan Üstel, verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesinde Kıbrıslı Türklerin Çanakkale direnişini ve Kurtuluş Savaşı’nı kendilerine rehber edinerek kendi devletlerini kurduklarını hatırlattı.
Üstel, Çanakkale şehitlerini anarken KKTC’nin özgürlüğünden, bağımsızlığından, egemenliğinden ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.
        
BRT        

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele'de uyuşturucu operasyonu
İskele'de uyuşturucu operasyonu
GKK'DAN DUYURU
GKK'DAN DUYURU
"Devletimizi yaşatmak ve yüceltmek boynumuzun borcudur”
"Devletimizi yaşatmak ve yüceltmek boynumuzun borcudur”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim