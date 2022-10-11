Üstel: UBP nelere nelere imza attı

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Resepsiyonda konuşan Başbakan Ünal Üstel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Artık federasyon görüşmek yok"

-Ulusal Birlik Partisi olarak tüm tarihimiz boyunca Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ederek, bu günlere geldik.

-Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de tarihi bir konuşma yaptı, 'Artık federasyon görüşmek yok' dedi. Ancak ne acıdır ki, bizim içimizde kahraman edasıyla ortaya çıkanlar, Güney'le federasyon görüşmelerine devam edecek iş birliği protokolü imzalıyor, ardından ABD, Güney'e silah ambargosunu kaldırıyor.

-Biz anavatan Türkiye ile bildiğimiz yoldan gideceğiz, asla yolumuzdan dönmeyeceğiz.

"Halkımıza daha rahat nefes aldırmak için çalışmalar yaptık"

-Pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinin ardından Ukrayna-Rusya savaşı ve dalganan döviz ile ekonomide yaşanan daralmalara rağmen UBP hükümeti koalisyon ortaklarıyla birlikte halkımıza daha rahat nefes aldırmak için çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor.

-Hükümetimiz Türkiye ile birlikte yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde vatandaşlarımızı rahat ettirdik, ettirmeye de devam edeceğiz.

"UBP bir çok şeye imza attı"

-UBP nelere nelere imza attı. Ülkemiz turizm ülkesidir. Eğitim adasıdır. Bugün su ihtiyacımız yok. Bunu kim yaptı Türkiye Cumhuriyeti ile yaptık, biz yaptık. Sayın Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum.

Yerel seçimler...

-Tüm bunlar yaşanırken önümüzde yerel seçimler var. UBP bu yerel seçimlerde reform yapmak için hükümet protokolüne koydu ve bunu yapmak için de yola çıktı. 18 belediye ile girilecek seçimlerin arifesindeyiz. Bu duruma gelene kadar bir çok süreçten geçtik.

-Anayasa Mahkemesi'nin karasrını bekliyoruz ama 18 belediye ile seçime gidileceğini düşünüyoruz. Bugün burada sizlere 7 belediye başkanımızı ilan edeceğiz. Bu seçim bizim için, ülke için çok önemlidir. Bu seçimde bize kazanacak adaylar lazım. Sizin sayenizde bu seçimlerde UBP en çok belediyeyi alacak ve parti kazanacak.

-Bu seçimde darılma gücenme yok. Herşeyi bir kenara koyacağız ve hepimiz merkezin gösterdiği adaya endeskleneceğiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket edersek bu seçimlerin galibi yine Ulusal Birlik Partisi olacak.

-Bu seçimde tüm UBP sokakta olacak, tüm UBP çalışacak.

-UBP bitti diyenlere bu akşam en büyük cevabı veriyoruz.

-25 Aralık'ta da en iyi cevabı muhalefete vereceğiz. Kazamız mübarek olsun.