Üstel “UBP tek başına iktidara gelmelidir”

23 Ocak Erken Genel Seçime gidileceğini ifade eden Üstel, Seçim ve Halk Oylaması Yasasında gerekli değişimin yapılmadığı bir ortamda bunun tartışılmasının yersiz olduğunu ifade etti.

Üstel “Yamalı bohça hükumeti olarak ne yazık ki hükumette bulunduk nasıl gereken icraatları yapabilecektik koalisyon hükumetleri ne yazık ki yeteri kadar verimli değildir. UBP’nin tek başına iktidarına ihtiyacı vardır ülkenin geçmişte de UBP olmadan hiçbir proje tamamlanmadı başta su projesi olmak üzere biz hükumete geldiğimiz zaman ancak tamamlanabildi. Pandemi döneminde ekonomik ciddi bir daralma yaşandı biz hükumete geldik okulların yüz yüze açılması konusunda gerekeni yaptık, maliyenin yükünü taşıyan esnafımız için sıcak para döngüsünü sağladık. Yerel kaynaklarımız salgından dolayı ciddi yara aldı. Kapalı Turizm’den başladık, yüz yüze eğitim için çabalarımızı ortaya koyduk, üçüncü ülkeden gelen öğrenciler için aşılamayı başlattık merkezler kurduk ve gelmelerini sağladık, Ercan Havaalanından 222 uçak gelmekteydi bu uçak sayısının artırılması adına elimizden geleni yaptık. Bütün hedefimiz yaz ayını ekonomik anlamda da kaçırmamaktır. Tüm bunlar için de en iyi koruyucu önlem aşıdır, aşılanmaktır. Bakanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşma ile ülkemize 500 bin aşı getirtmeyi başardık aşı stoklarımız vardır” dedi.