Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Zorla adam kaçırıp tehdit etti
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107

Üstel “UBP tek başına iktidara gelmelidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı, Sağlık eski Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’nın hazırlayıp sunduğu Objektif programına katılarak gündemi değerlendirdi.

21 Aralık 2021 Salı 17:57
8 Okunma
Üstel “UBP tek başına iktidara gelmelidir”
banner108

23 Ocak Erken Genel Seçime gidileceğini ifade eden Üstel, Seçim ve Halk Oylaması Yasasında gerekli değişimin yapılmadığı bir ortamda bunun tartışılmasının yersiz olduğunu ifade etti.

Üstel  “Yamalı bohça hükumeti olarak ne yazık ki hükumette bulunduk nasıl gereken icraatları yapabilecektik koalisyon hükumetleri ne yazık ki yeteri kadar verimli değildir. UBP’nin tek başına iktidarına ihtiyacı vardır ülkenin geçmişte de UBP olmadan hiçbir proje tamamlanmadı başta su projesi olmak üzere biz hükumete geldiğimiz zaman ancak tamamlanabildi. Pandemi döneminde ekonomik ciddi bir daralma yaşandı biz hükumete geldik okulların yüz yüze açılması konusunda gerekeni yaptık, maliyenin yükünü taşıyan esnafımız için sıcak para döngüsünü sağladık. Yerel kaynaklarımız salgından dolayı ciddi yara aldı. Kapalı Turizm’den başladık, yüz yüze eğitim için çabalarımızı ortaya koyduk, üçüncü ülkeden gelen öğrenciler için aşılamayı başlattık merkezler kurduk ve gelmelerini sağladık, Ercan Havaalanından 222 uçak gelmekteydi bu uçak sayısının artırılması adına elimizden geleni yaptık. Bütün hedefimiz yaz ayını ekonomik anlamda da kaçırmamaktır. Tüm bunlar için de en iyi koruyucu önlem aşıdır, aşılanmaktır. Bakanlığım döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşma ile ülkemize 500 bin aşı getirtmeyi başardık aşı stoklarımız vardır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 806 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 806 yeni vaka
Girne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Girne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Kurtuluş köyü yolunda bulunan köprüde çökme meydana geldi
Kurtuluş köyü yolunda bulunan köprüde çökme meydana geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim