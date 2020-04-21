Üstel: “Üç aşamadan oluşacak bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilen turizm sekötürünün ilerleyen zamanda kontrollü bir şekilde açmayı planladıklarını bu konuda bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Üstel, “tüm dünya gibi bizde bu konuda gerekli adımları atacağız. Şuan ülkemizde ki salgının seyri konusunda tur operatörlerine ve özellikle ülkemize yurt dışından turist getiren operatörlere bilgi verecek bir sistem oluşturulması için çalışma başlattık. Salgının kalkması ile birlikte bir daha bulaş olmaması, en azından otellerde konaklayacak turistlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“EYLEM PLANI”

Birincisi, ülkemize uçaklarla gelecek olan turistlerin “güvenli bir şekilde” ülkeye getirilmesi (Uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemler).

İkincisi, havalimanlarından otellere kadar gidiş-geliş ve tur programlarının düzenlenmesi ile ilgili süreç.

Üçüncüsü, otellerimizde konaklayacak turistlerin otellere girişleri ve sonrasında alınacak olan tedbirler.

“Bu üç noktada gerekli düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerini başarı ile alabilirsek, 2020 yılını en az kayıpla atlatabiliriz. Ve gelecek yıl içinde çok ciddi bir ivmeyi yeniden yakalayabiliriz” dedi.

Bakan Üstel, bakanlık bürokratları tarafından hazırlanan eylem planının hafta içinde turizm sektöründeki paydaşlar ile paylaşılacağını ve onlarında görüşlerinin alınıp nihai halinin verileceğini kaydetti.

ÜSTEL: “BURUK BİR ‘TURİZM HAFTASI’ GEÇİRDİK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ‘15-22 Nisan Turizm Haftası’ dolayısı yayımladığı mesajında ilk kez buruk bir Turizm Haftası yaşadıklarını ifade etti.

Üstel, “Bu yıl her zamankinden farklı olarak buruk bir turizm haftası geçiriyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın dolayısı ile tüm sektörlerin kapandığı, özellikle turizm sektörünün derin yaralar aldığını ve iyileşme sürecinin zaman alacağı bir dönemden geçiyoruz.

Bakanlık olarak 2019 yılından başlayan tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız kapsamında İngiltere, Almanya ve Türkiye’de çok geniş çaplı bir dijital tanıtım ve pazarlama çalışması başlatmıştık. Anavatan Türkiye’nin çeşitli illerinde “Turizm İşbirliği Toplantıları” düzenleyerek Türkiye’deki acente ve turizmcilerle yeni hedefler belirlemiştik.

Tüm bunların meyvelerini 2020 yılında alacağımızı ümit ederken, böylesi bir tablo ile karşılaşmak, bizleri derinden üzmüştür. Turizm sektörümüz ve paydaşlarımız ile bu zor dönemi el birliği ile aşacağımıza olan inancım tamdır.

Bu yıl salgının geçmesi ile birlikte önceliğimiz iç turizme yönelik teşvik edici çalışmalar olacaktır. Seyahat acenteleri ve otelcilerimiz ile yapmış olduğumuz toplantılar ışığında bu dönemin en az zararla atlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz.

Başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörlerin tekrardan turizmden hak ettiği payı alması ümidi ile tüm halkımıza sağlık dolu yarınlar diliyorum.” dedi.