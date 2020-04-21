Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Üstel: “Üç aşamadan oluşacak bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz”

Turizm sektörünün yeniden ayağa kalkması için çalışmalar sürüyor...

21 Nisan 2020 Salı 09:49
1910 Okunma
Üstel: “Üç aşamadan oluşacak bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilen turizm sekötürünün ilerleyen zamanda kontrollü bir şekilde açmayı planladıklarını bu konuda bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Üstel, “tüm dünya gibi bizde bu konuda gerekli adımları atacağız. Şuan ülkemizde ki salgının seyri konusunda tur operatörlerine ve özellikle ülkemize yurt dışından turist getiren operatörlere bilgi verecek bir sistem  oluşturulması için çalışma başlattık. Salgının kalkması ile birlikte bir daha bulaş olmaması, en azından otellerde konaklayacak turistlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“EYLEM PLANI”

Birincisi, ülkemize uçaklarla gelecek olan turistlerin “güvenli bir şekilde” ülkeye getirilmesi (Uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemler).

İkincisi, havalimanlarından otellere kadar gidiş-geliş ve tur programlarının düzenlenmesi ile ilgili süreç.

Üçüncüsü, otellerimizde konaklayacak turistlerin otellere girişleri ve sonrasında alınacak olan tedbirler.

“Bu üç noktada gerekli düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerini başarı ile alabilirsek, 2020 yılını en az kayıpla atlatabiliriz. Ve gelecek yıl içinde çok ciddi bir ivmeyi yeniden yakalayabiliriz” dedi.

Bakan Üstel, bakanlık bürokratları tarafından hazırlanan eylem planının hafta içinde turizm sektöründeki paydaşlar  ile paylaşılacağını ve onlarında görüşlerinin alınıp nihai halinin verileceğini kaydetti.

ÜSTEL: “BURUK BİR ‘TURİZM HAFTASI’ GEÇİRDİK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ‘15-22 Nisan Turizm Haftası’ dolayısı yayımladığı mesajında ilk kez buruk bir Turizm Haftası yaşadıklarını ifade etti.

Üstel, “Bu yıl her zamankinden farklı olarak buruk bir turizm haftası geçiriyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın dolayısı ile tüm sektörlerin kapandığı, özellikle turizm sektörünün derin yaralar aldığını ve iyileşme sürecinin zaman alacağı bir dönemden geçiyoruz.

Bakanlık olarak 2019 yılından başlayan tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız kapsamında İngiltere, Almanya ve Türkiye’de çok geniş çaplı bir dijital tanıtım ve pazarlama çalışması başlatmıştık. Anavatan Türkiye’nin çeşitli illerinde “Turizm İşbirliği Toplantıları” düzenleyerek Türkiye’deki acente ve turizmcilerle yeni hedefler belirlemiştik.

 Tüm bunların meyvelerini 2020 yılında alacağımızı ümit ederken, böylesi bir tablo ile karşılaşmak, bizleri derinden üzmüştür. Turizm sektörümüz ve paydaşlarımız ile bu zor dönemi el birliği ile aşacağımıza olan inancım tamdır.

Bu yıl salgının geçmesi ile birlikte önceliğimiz iç turizme yönelik teşvik edici çalışmalar olacaktır. Seyahat acenteleri ve otelcilerimiz ile yapmış olduğumuz toplantılar ışığında bu dönemin en az zararla atlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz.

Başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörlerin tekrardan turizmden hak ettiği payı alması ümidi ile tüm halkımıza sağlık dolu yarınlar diliyorum.” dedi.

Son Güncelleme: 21.04.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTurizm SektörüTurizmünal üstelTurizm Ve Çevre Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir 2020-04-21 10:57:00

Ne ivmesinden bahseden sayın bakanım sana söyleyim ben bir kaç yer hariç herşey berbat turizmmiş hangi turistten bahseden 80-90 gelip ya ölür burda ya hastalık hediye eder sana

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kamil 2020-04-21 09:58:45

ulan rezervasyonlar mi kaldi da boyle konusuyorsun. Bu yaz turist mi gelecek de en az hasarla atlatiriz falan diyorsun. Zır cahilsiniz. Ne isten anlarsiniz ne isletmeden

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Popülizt 2020-04-21 11:17:27

Maksat birşeyler söylemek, basında görünmek. Hem salakları avutmak. Düzgün bir plan program yapsan şaşardım zaten.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CypTr 2020-04-21 13:27:34

Tabi sonuçta dağıtacak para yok mecburen “yakında normalleşiyoruz merak etmeyin” mesajı verilmek zorunda !.. Turizm işi çok zor neden? 1- Dünyanın bu kaostan normale dönüp bir de kıtalararası yolculuğu göze alması biraz zaman alacaktır. 2- Ada izoledir, dikkat edilirse bulaşı dışarıdan gelen turist ve öğrencilerden ibarettir. Erken izin verilirse adada bulaşı faciası görülebilir. Deriz ya insan canı kaç para eder? İzine karar verecek yetkiliye göre diğer insanlar çok etmez fakat kendi canı kanı hasta olursa sanıyorum trilyonlar eder...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özersay: “Durumun ciddi olduğu konusunda hemfikiriz”
Özersay: “Durumun ciddi olduğu konusunda hemfikiriz”
Andrei Kentlier hayatını kaybetti
Andrei Kentlier hayatını kaybetti
85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim