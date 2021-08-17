Üstel: Vakaların artmasına rağmen kapanmayı düşünmüyoruz

Dün 199 vaka çıkması hakkında konuşan Üstel, “Bayramlar geçti, eğlence merkezleri açıldı ve düğün başladı bu nedenle vakalar arttı” dedi.

Üstel’in konuşmalarından satır başları:

Aşılama artarsa hastalık hafif geçirilir. Ortalama yüzde 47 aşılama oranı var. Yüzde 70’e ulaşmalı.

38 aşı merkezi var. Bazıları yoğun geçiyor, bazılarında insan yok. Aşılama talebi düşüyor.

Hastalık geçene kadar kurallara uyulmalı.

Yüzde 20 aşılanmış, yüzde 80 aşılanmamış hastaları hastalığı ağır geçiriyor.

Pozitif olan hastalar semptomları artana kadar bilgi vermiyor.

Pozitif hastalar, hastaneye gidince sorgulanır bu nedenle temaslılar gizleniyor. Kendini ve temaslıları gizleyen topluma gizliyor. Temaslılar bilgi vermeli.

Erken teşhis konursa daha kolay atlatılır.

Pozitif hasta yakın temaslılarını söylemek zorundadır gizlenirse ve tespit edilirse para cezası verilebilir.

Vakaların artmasına rağmen kapanmayı düşünmüyoruz. Sağlık önde gelir ancak ekonominin durumu da ortadadır.

Denetleme sadece sağlık bakanlığının görevi değil. Belediyeler, polis ve ilçe emniyet kurulları denetleme yapmalıdır. Yarın çağrıda bulunacağım ve daha çok denetleme yapılmasını isteyeceğim.

Ekonominin çarklarının dönmesi için etkin denetim yapılmalı ve temaslılar da bildirilmeli.