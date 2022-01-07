Üstel vatandaşları salgına karşı uyardı

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da bulunduğu ziyarette bölge köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP milletvekili adaylarının adeta çıkarma yaptığı bölge ziyaretinde Üstel kovid 19 pandemisi ve omicron visürü ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

UBP’li vekil adayları Ulusal Birlik Partisinin tek başına iktidara gelmesi halinde ülke genelinde ciddi bir istikrarın ve radikal kararların alınacağını vurguladı.

Üstel, vatandaşların sorularını yanıtlarken, omicron virüsü ile ilgili de tedbirlere uyulmasını, aşı dozlarının tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Üstel, ekonomide ve pandemide yaşanan zorlu süreci Ulusal Birlik Partisi’nin tecrübesiyle ülke yönetimindeki becerisiyle aşabileceklerini belirtti.