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Üstel yangın bölgesinden son durumu paylaştı!

Yangın felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel Mersinlik köyünde bölge halkı ile biraraya geldi, Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile görüştü

25 Haziran 2022 Cumartesi 15:48
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Üstel yangın bölgesinden son durumu paylaştı!
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Burada BRT’ye değerlendirmelerde bulunan Başbakan Üstel dört günlük sıkıntılı süreçte KKTC halkının büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiğini vurguladı.

Yağan yağmur ve özverili çalışmaların ardından rahat bir nefes alındığını kaydeden Başbakan, arazideki soğutma çalışmalarının yaklaşık 300 kişilik bir ekiple havadan ve karadan devam ettiğini söyledi.

Üstel “Belli başlı bölgelerde büyük ağaçlardan kalan kalıntıların iç kısımlarında yanma devam ettiği için bu bölgelerde soğutma yapılıyor. Işaretlenen yerler hava araçları ile söndürülüyor. Diğer bölgelerde ise dozerlerle toprak atılarak örtülüyor” diye konuştu.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yangının ilk gününden itibaren yardım gönderdiğini belirten Başbakan Üstel, hem bu yardımlardan dolayı hem de ormanın yeniden canlandırılması için gönderilecek bir milyon fidan için Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için Kriz Masası’nın hemen çalışmalarına başlanacağını kaydeden Başbakan Üstel,“Tedbirleri artırmak ve yeşili korumak için ne lazımsa yapmamız gerektiği konusunda bu bir ikazdı. Bu yöndeki çalışmalara daha da hız vereceğiz” dedi.

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