Üstel: "Yaşanan elektrik kesintilerinin sorumlusu Sideral Denizcilik"

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Başbakan Ünal Üstel, dün yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklamada bulunarak, yaşanan elektrik kesintilerinin sorumlusunun Sideral Denizcilik firmasından kaynaklandığını vurguladı.

“YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SORUMLUSU SİDERAL DENİZCİLİK”

Başbakan Ünal Üstel, yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibinin yakıt alımı ihalesini üstlenen Sideral Denizcilik firmasının olduğunu belirtti. Firmanın üstlendiği taahhütleri yerine getiremediği ve kurumun zaman kaybına zemin verdiği için Kıb-Tek maddi-manevi zarara uğrattığını ve bunun da yansımalarının son birkaç gündür yaşanan elektrik kesintileri olarak tezahür ettiğini açıkladı.

“GEREKLİ YASAL İŞLEMLER YAPILACAK

Başbakan Üstel, “Hiçbir şekilde kabul edilebilir olmayan, haklı bir mazerete dahi dayanmayan bu sorumsuzluk örneğiyle ilgili Kıb-Tek, Sideral adlı şirkete karşı gerekli yasal işlemleri sonuna kadar ısrarcı bir şekilde sürdürecek, uğranılan zararların tümü söz konusu firmadan tazmin edilme yoluna gidilecektir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve hükümetimiz bu konuda kararlıdır” ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN ELEKTRİK İHTİYACI KESİNTİSİZ SAĞLANACAK”

Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızı büyük zorluklara sokan elektrik kesintilerinin sebebini açıklamak ise elbette sorunu çözmeye yetmeyecektir. Bu sorun karşısında şahsım başkanlığındaki hükümetimiz ivedi kararlar üretip girişimler yapmış, Bakanlar Kurulu olarak uluslararası ihaleye çıkma kararı üretilmiştir. Bu ihale süreci tamamlanana, kazanan firma belli olup ilk teslimatını yapana kadar da elektrik üretimi için gerekli olan ara alımları da düzenlemiş bulunmaktayız. İhaleyi kazanacak firma ilk teslimatını yapana kadar sağlanan ara alımlar ile ülkenin elektrik ihtiyacı kesintisiz sağlanacaktır”

ELEKTRİK KESİNTİLERİ, KISA PERİYODLU DEVAM EDECEK

Elektrik kesintilerinin bugün daha kısa periyodlu olarak yaşanacağını ifade eden Üstel, akşam itibariyle rutin enerji dağıtımının devam edeceğini, hayatın normale döneceğini vurguladı.

“ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SORUMLULARI HAKKINDA GEREKEN YAPILACAK”

Üstel, “Kıbrıs Türk halkını temin ederim ki bir şirketin başarısızlığı ve sorumsuzluğu nedeniyle halkımızın elektriksiz kalmasının hesabı hukuki platformda tüm kararlılıkla sorulacak, bu konu gündemimizin en üst sıralarında yer alacak ve takibi bizatihi şahsım tarafından yapılacaktır.

Yaşanan sorun nedeniyle tüm halkımızın tepkilerini sahiplendiğimizi ve elektrik kesintilerinin sorumluları hakkında gerekenin yapılacağını bir kez daha duyurmak ister, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir daha böylesi bir sorun yaşanmamasını temenni ederim."