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Üstel : “Yeni yıl organizasyonlarında denetim artırılmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı, Sağlık eski Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu Objektif programına katılarak gündemi değerlendirdi. 

21 Aralık 2021 Salı 17:51
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Üstel : “Yeni yıl organizasyonlarında denetim artırılmalı”
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Üstel, sözlerine son 24 saat içerisinde omicron virüsünden hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Üstel, kovid 19 virüsünün her geçen gün uğradığı mutasyonla ciddi kayıplar yaşandığına dikkat çekerek,  aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Toplumun büyük bir kısmı aşılanmasına rağmen bir kısım vatandaşların aşılanmadığını, aşılanan bazı vatandaşların ise dozlarını tamamlamadığına işaret eden Üstel, kovid 19’un varyantlarının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.  

Üstel, özellikle bulaşın önlenmesi kapsamında her şeyin Sağlık Bakanlığından beklenmemesi gerektiğini vatandaşların öncelikle kendilerini kurallara uyarak korumasının önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığının denetim noktasında personel eksikliği bulunduğunu söyleyen Üstel, özellikle yeni yıl organizasyonlarında vatandaşların da işletmelerin de kurallara uymasının çok önemli olduğunu belirtti. 

Popülist yaklaşımlarla bulaşın önüne geçilemeyeceğini vurgulayan Üstel, yerel denetim mekanizmalarının da harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 21.12.2021 18:54
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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