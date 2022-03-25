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Üstel: Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılması öngörülüyor

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, yerel seçimlerin 27 Kasım 2021 tarihinde yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

25 Mart 2022 Cuma 21:17
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Üstel: Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılması öngörülüyor
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İçişleri Bakanı Ünal Üstel, bugün belediyelerde örgütlü sendikalarla Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ilişkin olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Üstel, hükümetin kurulmasının ardından uzun zamandır bekleyen reform yasasını gündeme getirdiklerini belirterek, sendikaların itiraz ettiği maddeler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

Üstel, “Sendikaların yaptıkları değişiklikleri benimseyerek, savunucusu olacağız. Yasanın içerisine de ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısının Pazartesi günü ivediliğinin alınacağını belirten Üstel, Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasıyla birlikte yerel seçimlerin 27 Kasım tarihinde yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Üstel, "2022 yılının sonunda olacak bu seçimle birlikte 2023 yılına belediyelerimizi birleştirmiş şekilde gireceğiz" diye konuştu. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

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